Подмосковные спасатели привели порядок действий при встрече со змеей

О начавшейся в подмосковных лесах миграции змей предупредили жителей региона специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас». В Telegram-канале ведомства приведен порядок действий, которому нужно следовать при встрече с пресмыкающимися.

На прогулку в лес стоит надевать высокую обувь — например, резиновые сапоги. Тем, кто идет по грибы, нужно взять длинную палку и проверять ей кусты и листву: если там окажется змея, она набросится на палку, а не на человека.

В случае встречи с рептилией нужно замереть — любое движение животное может воспринять как угрозу. Нужно дать змее возможность скрыться.

Отправляться на прогулку в лес лучше в компании, а не в одиночку, чтобы в случае нападения змеи попутчик смог оказать пострадавшему помощь. Если змея укусила, нужно первым делом зафиксировать место укуса, после чего, по возможности, принять горизонтальное положение и не двигаться: чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму.

Пострадавшему желательно пить больше воды, а его попутчику — вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить товарища в медучреждение.

Не рекомендуется разрезать место укуса, прижигать рану, накладывать жгут, пить алкогольные напитки (спиртное усиливает действие яда), предупредили в ведомстве.