«Всем надо обрадоваться»: в России стали выпускать конфеты для мусульман

Новость о выпуске конфет для мусульман в Москве в разговоре с «Осторожно Media» прокомментировал депутат Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что знак «халяль» — образцовый показатель качества и свидетельство натуральности ингредиентов.

«В нашей многонациональной стране я знаю много православных людей, которые, например, при выборе курицы, другого мяса, колбасы или сосисок ориентируются на знаки халяльной или кошерной продукции. Без консервантов, без всевозможных ГМО и прочего. Вот что действительно важно в нашей стране!» — заявил Хамзаев.

Теперь в столичных магазинах появятся и халяльные конфеты — значит, «всем надо обрадоваться и не вводить людей в заблуждение», добавил депутат.

Накануне, 16 октября, стало известно, что крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил халяльный сертификат на часть продукции фабрики «Красный Октябрь». Этот сертификат стал в России первым внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.