В Москве продлили время действия бесплатной пересадки на метро и МЦК с D3 и D4, сообщает столичный Дептранс. На ряде маршрутов период будет увеличен с 90 до 120 минут, чтобы пассажиры успевали доехать с последних станций диаметров до дальних пересадок на метро и МЦК.

«Выбор диаметров для ежедневных поездок способствует разгрузке метрополитена, а также вылетных автомагистралей. Поэтому мы приняли решение продлить время бесплатной пересадки для некоторых маршрутов. Так пассажиры смогут дольше передвигаться на наземном метро», — объяснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, на D3 новое правило будет действовать для тех, кто следует по маршрутам от Ипподрома или Раменского до Ховрина, Лихобор или Петровско-Разумовской, а также от Зеленограда-Крюкова или Фирсановской до Вешняков, Выхина или Косина.

На D4 увеличенное время бесплатных пересадок действует на маршрутах от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки или Победы до Серпа и Молота, Чухлинки, Нижегородской и Курской, от Кокошкина или Толстопальцева до Чухлинки или Нижегородской, а также от Лесного Городка до Чухлинки.