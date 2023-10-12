Врачи удалили жительнице Подмосковья две опухоли весом 12 килограммов

Хирурги Подольской областной клинической больницы удалили из брюшной полости 54-летней местной жительницы две опухоли общим весом 12 килограммов, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

По информации ведомства, некоторое время назад в другой больнице пациентка проходила хирургическое лечение и химиотерапию, однако это не принесло желаемых результатов: опухоли продолжали расти. Подольские врачи приняли решение о срочной операции.

Сложность заключалась в том, что опухоли сдавливали внутренние органы и прорастали в крупные сосуды, отметил заведующий онкологического торако-абдоминального отделения Подольской больницы Тимур Ибрагимов. Но врачам удалось удалить новообразования размерами 40х35 и 20х30 сантиметров.

Потерявшую во время хирургического вмешательства 2,5 литра крови женщину перевели в реанимацию для продолжения борьбы за ее жизнь.

«В течение пяти суток врачи поддерживали ее жизненные функции. На 14 сутки пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана. Ее направили на лечение к онкологу», — говорится в сообщении Минздрава.