Врач назвала два основных способа пережить жару

Два основных способа пережить жару назвала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Врач порекомендовала пить больше воды и не находиться на солнце долгое время.

В жаркую погоду важно пить именно чистую воду, подчеркнула Павлова. Она также отметила, что тепловой удар можно получить, не выходя из дома. Такое может произойти, если в помещении жарко и душно, поэтому лучше включать кондиционер, вентилятор или занавешивать окна плотными шторами.

Врач перечислила симптомы, при которых нужно обратиться к врачу. Это одышка, боли в области сердца, сбои сердечного ритма, головокружения и головные боли, длительное повышение давления и слишком быстрое уставание от физических нагрузок.