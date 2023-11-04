Возвращение релокантов больно ударило по россиянам. Всем в Москве больше не поместиться?

Предложение съемного жилья в столице сократилось рекордно почти на 66 процентов, что стало рекордом за последние 30 лет. Всем в Москве больше не поместиться? На этот вопрос «РБК-Недвижимости» ответили представители риелторских компаний.

Эксперты уверены, что такая тенденция связана с высоким спросом. Причиной этому послужила сезонность, возвращение релокантов, дорожающая ипотека, миграция из регионов, отметили они.

В среднем же спрос на квартиры в Москве вырос в два раза. Даже более дорогие варианты находят своего арендатора примерно за неделю, рассказали специалисты. Они отметили, что ситуация может изменится уже к концу года, когда спрос понизится за счет новых объектов.

Ранее в Москве появилось объявление о сдаче самой маленькой квартиры. Собственник запросил за нее десятки тысяч рублей.