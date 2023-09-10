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18:01, 10 сентября 2023
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Синоптик предрек возвращение летней погоды в Москву

Синоптик предрек возвращение летней погоды в Москву

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Возвращение летней погоды в Москву предрек в своем Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прогноз на предстоящую неделю внушает сдержанный оптимизм. Во вторник ветер сменится на южный и будет оставаться таковым всю рабочую неделю. Температура воздуха подтянется к 20 градусам, давление будет всю дорогу высоким и до выходных без единой капли дождя», — рассказал синоптик.

Атмосферный фронт, по его словам, добредет до столицы только в субботу, но будет «порядком ослабленным».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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