Синоптик предрек возвращение летней погоды в Москву

Возвращение летней погоды в Москву предрек в своем Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прогноз на предстоящую неделю внушает сдержанный оптимизм. Во вторник ветер сменится на южный и будет оставаться таковым всю рабочую неделю. Температура воздуха подтянется к 20 градусам, давление будет всю дорогу высоким и до выходных без единой капли дождя», — рассказал синоптик.

Атмосферный фронт, по его словам, добредет до столицы только в субботу, но будет «порядком ослабленным».