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10:05, 19 сентября 2023
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Синоптик объяснил возникновение северных сияний в Подмосковье

Синоптик объяснил возникновение северных сияний в Подмосковье

© Фото: Vincent Guth / Unsplash

Возникновение северных сияний в нескольких городах Подмосковья объяснил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В вечерние часы понедельника, 18 сентября, на Земле была зафиксирована слабая и непродолжительная магнитная буря класса G1. Она и стала причиной северных сияний, которые наблюдались в ряде регионов европейской части России, в том числе и в Подмосковье», — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам, во вторник, 19 сентября, возмущения геомагнитного поля также могут достичь уровня слабой магнитной бури класса G1, добавил он.

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