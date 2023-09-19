Синоптик объяснил возникновение северных сияний в Подмосковье

Возникновение северных сияний в нескольких городах Подмосковья объяснил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В вечерние часы понедельника, 18 сентября, на Земле была зафиксирована слабая и непродолжительная магнитная буря класса G1. Она и стала причиной северных сияний, которые наблюдались в ряде регионов европейской части России, в том числе и в Подмосковье», — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам, во вторник, 19 сентября, возмущения геомагнитного поля также могут достичь уровня слабой магнитной бури класса G1, добавил он.