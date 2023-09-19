10:05, 19 сентября 2023
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Синоптик объяснил возникновение северных сияний в Подмосковье
© Фото: Vincent Guth / Unsplash
Возникновение северных сияний в нескольких городах Подмосковья объяснил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В вечерние часы понедельника, 18 сентября, на Земле была зафиксирована слабая и непродолжительная магнитная буря класса G1. Она и стала причиной северных сияний, которые наблюдались в ряде регионов европейской части России, в том числе и в Подмосковье», — рассказал синоптик.
Согласно прогнозам, во вторник, 19 сентября, возмущения геомагнитного поля также могут достичь уровня слабой магнитной бури класса G1, добавил он.