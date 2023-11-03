«С яичками и все такое!» Россиян возмутила неприличная реклама косметики

Бренд косметики Vivienne Sabo опубликовал на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) новую рекламу туши для ресниц, флакон которой внешне напоминает фаллоимитатор.

«Женское удовольствие — то, о чем можно говорить. То, что важно показывать», — рекламный слоган нового продукта.

Фолловеры возмутились таким маркетинговым ходом бренда. Многие обвинили компанию в излишней сексуализации.

«Уже все сексуализируют, лишь бы продавалось. Что дальше? Блеск для губ в виде лубриканта?», «А почему именно в виде вибратора придумали дизайн? Можно же было прямо в виде мужского достоинства сделать, с яичками и все такое», «Бредовая реклама, если честно, для озабоченных», — разочаровались поклонники бренда.

После публикации новой рекламы в социальных сетях от бренда Vivienne Sabo отписались полторы тысячи подписчиков, пишет «Газета.ру».