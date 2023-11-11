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05:00, 11 ноября 2023
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Вот это отдохнули! Москвичи привезли новый вирус из-за границы

Вот это отдохнули! Москвичи привезли новый вирус из-за границы

© Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Вот это отдохнули. Москвичи привезли новый вирус из-за границы. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в столице зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «пирола».

Первого инфицированного зарегистрировали в пятницу, 3 ноября. Известно, что заболевший накануне прилетел из Турции. Еще два человека также заболели после заграничных поездок.

Ранее доктор назвал неожиданное осеннее заболевание.

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