Вот это отдохнули. Москвичи привезли новый вирус из-за границы. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в столице зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «пирола».

Первого инфицированного зарегистрировали в пятницу, 3 ноября. Известно, что заболевший накануне прилетел из Турции. Еще два человека также заболели после заграничных поездок.

Ранее доктор назвал неожиданное осеннее заболевание.