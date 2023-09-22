«Восстание машин» в Москве попало на видео

Длинная вереница роботов-доставщиков в столице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». Юзеры предположили, что это восстание машин.

«В Парке Горького какое-то нашествие роботов-доставщиков, что там происходит?» — поинтересовался автор видео, на котором запечатлены десятки роботов.

«Восстание машин», «Пати XXI века», «Митинг роботов», «Свадьба», «Утренняя пробежка», «Забастовка. Профсоюз хотят организовывать», «Пошли в атаку на обычных курьеров», «Сходка трансформеров», «Корпоратив у машинок», «Стрелка с обычными курьерами у них забита там. Вот битва будет», «Демонстрация и шествие о защите прав роботов», «Перекличка», — поупражнялись в юморе подписчики канала.