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15:53, 10 октября 2023
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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

© Фото: Alex Zarubi / Unsplash

О восьмибалльных пробках вечером во вторник, 10 октября, предупредил москвичей столичный Дептранс.

По информации ведомства, основные затруднения движения ожидаются в центре Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Основными причинами появления пробок Дептранс назвал мелкие ДТП и строительные работы. В час пик горожан призвали отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

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