Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

О восьмибалльных пробках вечером во вторник, 10 октября, предупредил москвичей столичный Дептранс.

По информации ведомства, основные затруднения движения ожидаются в центре Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Основными причинами появления пробок Дептранс назвал мелкие ДТП и строительные работы. В час пик горожан призвали отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.