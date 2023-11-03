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14:00, 03 ноября 2023
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Волочкова сделала это на кухне. В ответ ее назвали хабалкой

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

© Кадр: шоу «Давай сделаем это на кухне»

Балерина Анастасия Волочкова стала гостьей шоу «Давай сделаем это на кухне».

В ходе программы Волочкова эмоционально ответила на вопрос об альфонсах и рассказала, как ее обманул отец ее дочери. По ее словам, предприниматель Игорь Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов на год, но деньги так и не вернул.

Балерина не сдержалась от употребления ненормативной лексики, из-за чего на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ее назвали хабалкой.

«Какая хабалка! Маты, самовыпячиваение», «Я все смотрю на то, во что она превратилась, и не пойму, куда делать скромная девушка», «Маты, вульгарщина», «Как не стыдно. Еще и пытается строить из себя культурную барышню», — написали пользователи сети.

Ранее обсуждалось, во сколько обойдется Волочковой новая голливудская улыбка.

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