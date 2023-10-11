14:29, 11 октября 2023
1 мин.
Водители подрались на проезжей части в Подмосковье и попали на видео
© Кадр: Группа «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»
Водитель такси подрался с водителем маршрутки на проезжей части в Подмосковье после столкновения их транспортных средств. Потасовка попала на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».
«В ЖК «Пригород Лесное» у водителей произошла дуэль», — подписал ролик автор поста. В кадре двое мужчин размахивают руками и ногами, мешая проехать автомобилям. Еще один мужчина наблюдает за происходящим со стороны.
«Оба промазали. Видимо, вина секундантов», «ЧП на Руси. Богатыри вернулись!», «Все нормально. Вон же тренер за ними присматривает», — отреагировали на увиденное пользователи сети.