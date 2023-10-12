Москвичам рассказали о возможностях виртуальной карты «Тройка»

О возможностях виртуальной «Тройки» рассказали жителям и гостям Москвы в столичном Дептрансе. Карту уже протестировали в метро, теперь ее работу проверяют в наземном городском транспорте и на МЦД.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в тестировании принимают участие сотрудники московского транспорта, с помощью нового сервиса они уже совершили более тысячи успешных проходов через турникеты.

После запуска сервиса все желающие пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового проездного: виртуальный аналог карты позволит комфортно оплачивать проезд с помощью телефона.

Выпустить виртуальную «Тройку» можно будет в личном кабинете в приложении «Метро Москвы». Записанные на ней билеты будут в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе, объяснил Ликсутов.