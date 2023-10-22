«Хорошо уплетает»: видео с пандами из Московского зоопарка развеселило юзеров

Новое видео с пандами, мамой и дочкой, опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Пока малышка спокойно лежит в сторонке, у мамы Диндин сочный перекус. Как же она хорошо уплетает!» — подписала ролик она. В кадре маленькая панда тихонько сопит, а большая смачно чавкает бамбуком.

Увиденное вызвало разные эмоции юзеров — одних развеселило, других умилило.

«Как сладко причмокивает», «А маленькое чудо нежится и видит сладкие сны», «Наши красавицы», «Мама-героиня заслужила вкусно поесть! А если бы малышке было холодно, она бы уже грелась на мамином животе», «Как громко мама чавкает», «Нежность», «Милота какая», «Какие прекрасные создания», — написали они в комментариях под постом.