Названо важное условие россиянок при знакомстве с мужчиной

Важное условие россиянок при знакомстве с мужчиной назвали специалисты сервиса Mamba, это выяснилось в результате проведенного опроса. Исследование оказалось в распоряжении «Мосленты.онлайн».

65 процентов опрошенных женщин заявили, что рассматривают общение только с теми мужчинами, у которых есть собственная одно- или двухкомнатная квартира. Наиболее требовательными к жилищным условиям избранника оказались россиянки в возрасте от 39 до 49 лет.

При этом только 30 процентов мужчин интересует, есть ли у женщины собственная недвижимость. Чаще всего на этот критерий обращают внимание респонденты от 39 лет, самой непривередливой категорией оказались молодые люди до 27 лет.

Абсолютное большинство опрошенных обоих полов (85 процентов) не готовы жить с родителями партнера. Кроме того, почти половина респондентов (40 процентов) хотят встречаться только с людьми, которые живут недалеко: в часе езды на машине или общественном транспорте.

Ранее аналитики раскрыли среднюю площадь российских квартир.