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14:30, 18 сентября 2023
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Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

© Фото: Thanh Soledas / Unsplash

Житель Москвы набрал целую ванну грибов на севере столицы. Фотографией своей добычи он поделился в группе «Северный СВАО М125» во «ВКонтакте».

Поляны, заросшие опятами, мужчина обнаружил на прогулке в районе Дмитровского шоссе. «Это ж сколько банок можно закатать?» — удивилась администрация группы.

Пользователи сети отметили, что собранные возле проезжей части грибы вряд ли съедобны. «Грибы вдоль дороги? Смелые люди», «Грибы с Дмитровки есть? Неужели находятся такие люди?», «Ж — Жадность», — написали комментаторы. Однако некоторые отметили, что автор фото мог собрать грибы в лесу, где экологическая обстановка в норме.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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