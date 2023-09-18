Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

Житель Москвы набрал целую ванну грибов на севере столицы. Фотографией своей добычи он поделился в группе «Северный СВАО М125» во «ВКонтакте».

Поляны, заросшие опятами, мужчина обнаружил на прогулке в районе Дмитровского шоссе. «Это ж сколько банок можно закатать?» — удивилась администрация группы.

Пользователи сети отметили, что собранные возле проезжей части грибы вряд ли съедобны. «Грибы вдоль дороги? Смелые люди», «Грибы с Дмитровки есть? Неужели находятся такие люди?», «Ж — Жадность», — написали комментаторы. Однако некоторые отметили, что автор фото мог собрать грибы в лесу, где экологическая обстановка в норме.