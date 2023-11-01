11:08, 01 ноября 2023
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Не вовремя отвернулась! Бедная пенсионерка провалилась в шахту лифта
Подмосковная пенсионерка, не вовремя отвернувшись, шагнула в лифт и провалилась в шахту. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Известно, что пенсионерка пострадала во вторник, 31 октября, в одной из многоэтажек Королева. Когда двери лифта открылись, женщина отвернулась и, не заметив отсутствия кабины, шагнула вперед и упала в шахту.
В результате жительница Подмосковья оказалась на крыше кабины подъемника, сломав ноги, позвоночник и получив травму головы. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.
Ранее сообщалось, что лифт оказался опасной ловушкой. Россиянин попал в больницу со сломанным позвоночником.