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08:32, 12 сентября 2023
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В Роскачестве назвали безопасные марки томатной пасты

В Роскачестве назвали безопасные марки томатной пасты

© Фото: Dennis Klein / Unsplash

Пять безопасных для употребления марок томатной пасты «Газете.Ru» назвали представители пресс-службы Роскачества.

Изготовленными без нарушений обязательных требований законодательства оказались торговые бренды: GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан» и «Кубаночка».

Эксперты Роскачества пояснили, что в других 15 проверенных образцах продукции выявлены нарушения: в одних банках оказалось томатное пюре, а не паста, в других пробах обнаружены незаявленные в составе консерванты и сахароза, где-то найдены хлориды и нитраты.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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