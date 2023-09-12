В Роскачестве назвали безопасные марки томатной пасты

Пять безопасных для употребления марок томатной пасты «Газете.Ru» назвали представители пресс-службы Роскачества.

Изготовленными без нарушений обязательных требований законодательства оказались торговые бренды: GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан» и «Кубаночка».

Эксперты Роскачества пояснили, что в других 15 проверенных образцах продукции выявлены нарушения: в одних банках оказалось томатное пюре, а не паста, в других пробах обнаружены незаявленные в составе консерванты и сахароза, где-то найдены хлориды и нитраты.