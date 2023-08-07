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14:31, 07 августа 2023
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В Подмосковье женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры

В Подмосковье женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры

© Фото: Jaye Haych / Unsplash

В подмосковном Ногинске женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры, сообщил Telegram-канал SHOT. Россиянка сказала злоумышленнику, что у нее имеется венерическое заболевание.

Незнакомец напал на жертву, когда она выходила из квартиры. Он сорвал с нее одежду и потащил на кухню. Тогда женщина предупредила мужчину, что страдает заразным недугом. После этого испуганный злоумышленник отпустил жертву и скрылся.

Нападавшего разыскивают правоохранители, уточнил SHOT.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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