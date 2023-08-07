В Подмосковье женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры

В подмосковном Ногинске женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры, сообщил Telegram-канал SHOT. Россиянка сказала злоумышленнику, что у нее имеется венерическое заболевание.

Незнакомец напал на жертву, когда она выходила из квартиры. Он сорвал с нее одежду и потащил на кухню. Тогда женщина предупредила мужчину, что страдает заразным недугом. После этого испуганный злоумышленник отпустил жертву и скрылся.

Нападавшего разыскивают правоохранители, уточнил SHOT.