14:31, 07 августа 2023
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В Подмосковье женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры
© Фото: Jaye Haych / Unsplash
В подмосковном Ногинске женщина спугнула насильника на пороге своей квартиры, сообщил Telegram-канал SHOT. Россиянка сказала злоумышленнику, что у нее имеется венерическое заболевание.
Незнакомец напал на жертву, когда она выходила из квартиры. Он сорвал с нее одежду и потащил на кухню. Тогда женщина предупредила мужчину, что страдает заразным недугом. После этого испуганный злоумышленник отпустил жертву и скрылся.
Нападавшего разыскивают правоохранители, уточнил SHOT.