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12:01, 17 сентября 2023
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В Подмосковье зафиксировали первые заморозки

В Подмосковье зафиксировали первые заморозки

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Первые в нынешнем сезоне заморозки зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что самая холодная погода была отмечен в Черустях — там столбики термометров опустились до минус 1,3 градусов. При этом в Новой Москве температура воздуха составляла 0,0 градусов.

Холодная погода также была зафиксирована в Электростали — 0,1 градусов тепла, Мелихово — 0,5 градусов тепла, и Ново-Иерусалиме — 0,7 градусов тепла, добавил специалист.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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