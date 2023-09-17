В Подмосковье зафиксировали первые заморозки

Первые в нынешнем сезоне заморозки зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что самая холодная погода была отмечен в Черустях — там столбики термометров опустились до минус 1,3 градусов. При этом в Новой Москве температура воздуха составляла 0,0 градусов.

Холодная погода также была зафиксирована в Электростали — 0,1 градусов тепла, Мелихово — 0,5 градусов тепла, и Ново-Иерусалиме — 0,7 градусов тепла, добавил специалист.