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17:31, 18 августа 2023
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В Подмосковье таксист спас пенсионерку от обмана мошенников

В Подмосковье таксист спас пенсионерку от обмана мошенников

© Фото: Art Markiv / Unsplash

Подмосковный таксист спас пенсионерку от обмана мошенников, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, водитель таксопарка в Серпухове Григорий Хахин принял заказ на перевозку 84-летней женщины в Чехов. В пути пенсионерка разговаривала по телефону. Таксист заметил, что она очень сильно волнуется и прислушался. Мужчина понял, что мошенники заставляют его пассажирку перевести немалые деньги на их счета. Водитель остановил машину и поделился своей версией с пенсионеркой. Он убедил ее изменить маршрут и заехать в отделение полиции. Женщина согласилась.

В отделении женщина объяснила, что ей поступил звонок от якобы работников службы безопасности, которые сообщили о попытках хищения денег с ее счета и порекомендовали переложить средства на «безопасный», указанный ими счет. Пенсионерка обналичила 300 тысяч рублей и планировала положить их на счет звонивших. Бдительность таксиста спасла ее от обмана.

Полицейские наградили Хахина благодарственным письмом и ценным подарком за проявленное им неравнодушие, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули восьмилетнего ребенка на сотни тысяч рублей в Подмосковье.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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