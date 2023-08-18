В Подмосковье таксист спас пенсионерку от обмана мошенников

Подмосковный таксист спас пенсионерку от обмана мошенников, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, водитель таксопарка в Серпухове Григорий Хахин принял заказ на перевозку 84-летней женщины в Чехов. В пути пенсионерка разговаривала по телефону. Таксист заметил, что она очень сильно волнуется и прислушался. Мужчина понял, что мошенники заставляют его пассажирку перевести немалые деньги на их счета. Водитель остановил машину и поделился своей версией с пенсионеркой. Он убедил ее изменить маршрут и заехать в отделение полиции. Женщина согласилась.

В отделении женщина объяснила, что ей поступил звонок от якобы работников службы безопасности, которые сообщили о попытках хищения денег с ее счета и порекомендовали переложить средства на «безопасный», указанный ими счет. Пенсионерка обналичила 300 тысяч рублей и планировала положить их на счет звонивших. Бдительность таксиста спасла ее от обмана.

Полицейские наградили Хахина благодарственным письмом и ценным подарком за проявленное им неравнодушие, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули восьмилетнего ребенка на сотни тысяч рублей в Подмосковье.