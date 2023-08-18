02:31, 18 августа 2023
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В Подмосковье мужчина проник в закрытый магазин и уснул
© Кадр: Telegram-канал «Росгвардия. Московская область»
В Подмосковье задержали мужчину, который проник в закрытый магазин. Об инциденте в деревне Анциферово сообщает ГУ Росгвардии по Московской области.
По данным ведомства, злоумышленник сломал пластиковую дверь и зашел в помещение. На кадрах с места события видно, что он прошел в комнату отдыха. По данным «Вечерней Москвы», после этого мужчина уснул.
В магазин по сигналу тревоги выехал экипаж вневедомственной охраны. 47-летнего местного жителя задержали и передали правоохранителям.