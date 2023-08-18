В Подмосковье мужчина проник в закрытый магазин и уснул

По данным ведомства, злоумышленник сломал пластиковую дверь и зашел в помещение. На кадрах с места события видно, что он прошел в комнату отдыха. По данным «Вечерней Москвы», после этого мужчина уснул.

В магазин по сигналу тревоги выехал экипаж вневедомственной охраны. 47-летнего местного жителя задержали и передали правоохранителям.