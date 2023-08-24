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16:01, 24 августа 2023
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В Москве женщина обокрала курьера и попала на видео

В Москве женщина обокрала курьера и попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве женщина обокрала курьера и попала на видео, опубликованное столичной Прокуратурой.

На видео злоумышленница подошла к велосипеду доставщика, пока тот относил заказ, и совершила кражу. По информации ведомства, она забрала портмоне с документами и личными вещами потерпевшего. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде многоэтажки. Таким образом женщину быстро удалось найти. Ей оказалась ранее судимая за организацию азартных игр и привлекаемая к уголовной ответственности за вымогательство 22-летняя жительница Московской области.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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