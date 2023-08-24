В Москве женщина обокрала курьера и попала на видео, опубликованное столичной Прокуратурой.

На видео злоумышленница подошла к велосипеду доставщика, пока тот относил заказ, и совершила кражу. По информации ведомства, она забрала портмоне с документами и личными вещами потерпевшего. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде многоэтажки. Таким образом женщину быстро удалось найти. Ей оказалась ранее судимая за организацию азартных игр и привлекаемая к уголовной ответственности за вымогательство 22-летняя жительница Московской области.