В Москве запустили новый бесплатный прогулочный речной маршрут

Новый бесплатный прогулочный маршрут «Печатники — Южный речной вокзал — Печатники» запустили по Москве-реке с субботы, 16 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Теплоходы делают остановки у причалов «Кленовый бульвар», «Южный речной вокзал» и доходят до Автозаводского моста, а затем движутся в обратном направлении до «Печатников».

Речной транспорт будет ходить с причала «Печатники» ежедневно с 10:00 до 22:00 каждые 30 минут. На маршруте ходят четыре небольших суда типа «кабриолет».