Город
22:00, 16 сентября 2023
1 мин.

В Москве запустили новый бесплатный прогулочный речной маршрут

В Москве запустили новый бесплатный прогулочный речной маршрут

© Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Новый бесплатный прогулочный маршрут «Печатники — Южный речной вокзал — Печатники» запустили по Москве-реке с субботы, 16 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Теплоходы делают остановки у причалов «Кленовый бульвар», «Южный речной вокзал» и доходят до Автозаводского моста, а затем движутся в обратном направлении до «Печатников».

Речной транспорт будет ходить с причала «Печатники» ежедневно с 10:00 до 22:00 каждые 30 минут. На маршруте ходят четыре небольших суда типа «кабриолет».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.