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04:06, 02 сентября 2023
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В Москве зафиксирован рост интереса горожан к элитному жилью

В Москве зафиксирован рост интереса горожан к элитному жилью

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рост интереса горожан к элитному жилью в новостройках Москвы в августе зафиксировали специалисты «Яндекс Недвижимости». Результатами их исследования поделился РБК.

По имеющейся информации, за месяц спрос на жилье разных классов в столичных новостройках вырос на пять процентов. При сравнении первой недели августа с третьей специалисты зафиксировали рост интереса покупателей ко всем типам жилья, но заметнее всего — на 17 процентов — он увеличился к квартирам элитного и бизнес-классов.

Сравнение третьей недели августа с четвертой показало рост интереса к квартирам бизнес-класса на два процента, а к квартирам элитного класса — на пять процентов.

Уточняется, что показателем заинтересованности покупателя в данном случае считается просмотр контактов продавца выставленного объекта.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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