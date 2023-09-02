В Москве зафиксирован рост интереса горожан к элитному жилью

Рост интереса горожан к элитному жилью в новостройках Москвы в августе зафиксировали специалисты «Яндекс Недвижимости». Результатами их исследования поделился РБК.

По имеющейся информации, за месяц спрос на жилье разных классов в столичных новостройках вырос на пять процентов. При сравнении первой недели августа с третьей специалисты зафиксировали рост интереса покупателей ко всем типам жилья, но заметнее всего — на 17 процентов — он увеличился к квартирам элитного и бизнес-классов.

Сравнение третьей недели августа с четвертой показало рост интереса к квартирам бизнес-класса на два процента, а к квартирам элитного класса — на пять процентов.

Уточняется, что показателем заинтересованности покупателя в данном случае считается просмотр контактов продавца выставленного объекта.