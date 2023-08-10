В Москве выставили на продажу резиденцию за пять миллиардов рублей

«Величественную резиденцию» площадью три тысячи квадратных метров выставили на продажу в деревне Городище в Новой Москве за 5,3 миллиарда рублей. Объявление появилось на сайте продажи и аренды недвижимости.

Из указанной в описании дворца информации следует, что территория внутри разделена на отдельные блоки: мужской, женский, блоки для детей с собственными кухнями и блок для персонала. Кроме того, здесь организована общая зона (гостиная с камином, зал приемов, кухня с продуктовым лифтом и так далее). Помимо этого, внутри есть гардеробные, хамам, сауна на дровах, купель, домашний кинотеатр, постирочная, прачечная, еще несколько кухонь, множество спален и помещение под бассейном.

Высота потолков составляет около пяти метров. Во внутреннем дворе есть беседка с зоной барбекю и организованы зоны отдыха. Кроме того, на территории есть два гаража на четыре машиноместа и отдельно парковка на четыре машиноместа.