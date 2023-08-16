В Москве верблюд поел кусты у дороги и попал на видео

Верблюд поел кусты у дороги и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике одинокий верблюд ест кусты, разделяющие автомобильную дорогу и пешеходную дорожку. Он спокоен и занят трапезой. По всей видимости, он не случайно там оказался, потому что был привязан.

«Да что у них там происходит в этом Бутове?», — озадачился автор ролика.

«Кто-то начал играть в Джуманджи», «А где единорог?», «Обычный день в Бутове часть вторая», «Цирк разбежался», «Снова чей-то бывший. То лоси, то козлы», «Припарковали верблюда. А что? На машины видели цены? Плюс экологично», «У нас тут личный контактный зоопарк: верблюд, козы, коровы. Воссоединение с природой так сказать», «Наташа не едет в Египет, это Египет приехал к Наташе», — поупражнялись в юморе пользователи мессенджера.