В Москве резко выросли цены на букеты ко Дню знаний, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы «Эвотор».

Так, стоимость цветов к 1 сентября выросла на 17 процентов — в среднем до 2142 рублей в августе 2023 года. При этом столица обогнала по ценам на букеты остальные регионы России.

Средняя цена букета в России зафиксировалась на отметке в 1526 рублей. Год назад этот показатель был на уровне 1219, а в 2021 году — 1096 рублей, говорится в исследовании.