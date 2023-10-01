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02:01, 01 октября 2023
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В Москве покупателям жилья бизнес-класса начали предлагать миллионные скидки

В Москве покупателям жилья бизнес-класса начали предлагать миллионные скидки

© Фото: Unsplash

О больших скидках на жилье бизнес-класса в Москве «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости». Стало известно, что скидки на этот вид недвижимости достигают десятков миллионов рублей из-за сокращения интереса потенциальных покупателей.

На данный момент стоимость одного квадратного метра в сегменте в среднем составляет около 470 тысяч рублей. За последний год бизнес-сегмент потерял большинство клиентов, большинство из которых покинули страну, из-за чего собственники такого жилья начали предлагать существенные дисконты, чтобы привлечь покупателей.

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