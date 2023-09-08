В Москве открылись избирательные участки на выборах мэра

Избирательные участки на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО открылись в Москве в штатном режиме. Они будут работать три дня — 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00, сообщается на сайте правительства города.

Принять участие в голосовании можно и в онлайн-формате, сделать это можно по ссылке. Проголосовать на выборах могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице. Для электронного голосования понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

Найти свой избирательный участок можно здесь.