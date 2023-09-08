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09:54, 08 сентября 2023
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В Москве открылись избирательные участки на выборах мэра

В Москве открылись избирательные участки на выборах мэра
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Избирательные участки на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО открылись в Москве в штатном режиме. Они будут работать три дня — 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00, сообщается на сайте правительства города.

Принять участие в голосовании можно и в онлайн-формате, сделать это можно по ссылке. Проголосовать на выборах могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице. Для электронного голосования понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

Найти свой избирательный участок можно здесь.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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