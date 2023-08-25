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22:01, 25 августа 2023
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В Москве начали тестировать курьера-колобка

В Москве начали тестировать курьера-колобка
© Кадр: Telegram-канал «Shot Проверка»

Робота-колобка начали тестировать в Москве, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка». Предполагается, что похожая на желтый мяч машина будет заниматься курьерскими доставками.

По информации канала, «AI Колобок» оборудован компьютерным зрением и внутренним динамиком для общения с людьми. Благодаря этому в будущем он сможет доставлять документы, мелкие посылки и продукты.

Реакцию прохожих в столице на нового робота сняли на видео, опубликованное на канале.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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