В Москве начали тестировать курьера-колобка

Робота-колобка начали тестировать в Москве, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка». Предполагается, что похожая на желтый мяч машина будет заниматься курьерскими доставками.

По информации канала, «AI Колобок» оборудован компьютерным зрением и внутренним динамиком для общения с людьми. Благодаря этому в будущем он сможет доставлять документы, мелкие посылки и продукты.

Реакцию прохожих в столице на нового робота сняли на видео, опубликованное на канале.