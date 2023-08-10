В Москве козы на крыше и капоте иномарки попали на видео

В столице козы на крыше и капоте иномарки попали на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

Парнокопытных заметили у одной из многоэтажек в районе Южное Бутово. В ролике четыре козы стояли у припаркованного авто Hyundai Solaris. Две особи забрались на крышу и капот машины.