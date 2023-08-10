14:31, 10 августа 2023
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В Москве козы на крыше и капоте иномарки попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
В столице козы на крыше и капоте иномарки попали на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
Парнокопытных заметили у одной из многоэтажек в районе Южное Бутово. В ролике четыре козы стояли у припаркованного авто Hyundai Solaris. Две особи забрались на крышу и капот машины.
«Это уже больше напоминает ОПГ», «Это точно входит в страховку?», «Когда шашлык то?», «Прокатиться хотят», «Жаль этого добряка», — написали пользователи мессенджера.