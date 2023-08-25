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14:31, 25 августа 2023
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В Подмосковье арестовали напавшего на молодую спортсменку мужчину

В Подмосковье арестовали напавшего на молодую спортсменку мужчину

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Напавшего на молодую спортсменку во время ее утренней пробежки мужчину арестовали в Подмосковье, сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, в среду, 23 августа, приезжий мужчина ударил по лицу пробегавшую мимо ЖК в районе Нахабино девушку. Пострадавшая обратилась в полицию.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали ее. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В пятницу, 25 августа, суд принял решение об аресте задержанного на месяц — до 23 сентября.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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