Массовое отравление шаурмой произошло в московском кафе

Массовое отравление шаурмой, курами гриль и пирожками произошло в кафе «Бистро-24» в Москве, сообщает Роспотребнадзор. В один день пять посетителей заведения были госпитализированы с кишечной инфекцией.

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование и установили большое количество грубых нарушений требований санитарного законодательства на предприятии.

В частности, к работе в кафе допускались люди без медицинских книжек, а для приготовления блюд использовались ингредиенты без гарантирующих их безопасность для здоровья маркировок и товарной документации. Эксперты сняли с реализации и забраковали более 180 килограммов обезличенной продукции.

Условия по подготовке ингредиентов также не соблюдались — все продукты мыли в одной мойке друг с другом и с посудой и хранили всего в двух холодильниках. Наполнители для шаурмы хранились без охлаждения.

Своевременная влажная уборка и дезинфекция на предприятии не проводились.

Роспотребнадзор установил временный запрет на деятельность заведения общепита на улице Софьи Ковалевой и опечатал его.

Административные материалы отправили в Тимирязевский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности кафе.

Позднее число выявленных отравлений выросло до 32. 28 пострадавших сейчас находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.