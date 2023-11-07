В миллиметрах от трагедии. Что нашли врачи в пищеводе младенца хирурги детской больницы имени Г.Н. Сперанского? На этот вопрос ответили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Четырехмесячную девочку госпитализировали с шумным, свистящим дыханием на вдохе. Компьютерная томография показала, что в верхней трети пищевода у ребенка застрял крупный инородный предмет — металлический болт размером 1,5 на 0,7 сантиметра. Она его проглотила.

«Инородное тело мешало ребенку дышать, требовалась экстренная операция по его удалению. Диаметр пищевода нашей пациентки был не более одного сантиметра. Металлический болт перекрывал почти все пространство, оставляя нам для маневра буквально пару миллиметров», — сказал детский хирург первой категории, торакальный хирург, заведующий хирургическим отделением № 7 Дмитрий Еремин.

В ходе сложной операции врачи извлекли инородный предмет. После этого были проведены дополнительные исследования. В настоящее время младенца выписали, здоровью ничего не угрожает.

Ранее невероятную находку обнаружили в ухе ребенка.