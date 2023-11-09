Чтобы запомнить! Чем занимаются в метро влюбленные?

Чем занимаются в метро влюбленные? Помолвка в московской подземке становится все популярнее. Видео, на котором запечатлено обручение молодых людей, было опубликовано в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».

«Делать предложение в метро — это новый тренд какой-то?» — задан вопрос в комментарии к ролику, в котором девушка и молодой человек сидят за маленьким столиком в центре зала станции метро «ВДНХ».

«Кайф просто», «Треш», «Понимаю еще, "Динамо", "Маяковская", "Белорусская" или "Арбатская", но на "ВДНХ"... Там не так красиво», «Чтобы на всю жизнь запомнить!», «Обычно в ресторане, в подходящей обстановке делают предложение, а это как двери нараспашку открыть для всех», «Очень мило, все же метро у нас лучшее в мире, не грех и предложение там сделать», «Отличная идея», — написали пользователи мессенджера.

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