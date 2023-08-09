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14:31, 09 августа 2023
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В фарше популярных марок обнаружили кишечную палочку

В фарше популярных марок обнаружили кишечную палочку

© Фото: Yassine Khalfalli / Unsplash

Кишечную палочку обнаружили в фарше нескольких популярных у россиян марок. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили специалисты Роскачества.

Нарушения были зафиксированы в продукции производителей «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Рококо», «Перекресток», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер», SPAR, «Троекурово», «Каждый день» и «Своя».

Стало известно, что сальмонеллу, листерии и другие бактерии эксперты нашли в продукции 16 из 18 торговых наименований. Высококачественной признали только продукцию марок «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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