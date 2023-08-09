В фарше популярных марок обнаружили кишечную палочку

Кишечную палочку обнаружили в фарше нескольких популярных у россиян марок. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили специалисты Роскачества.

Нарушения были зафиксированы в продукции производителей «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Рококо», «Перекресток», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер», SPAR, «Троекурово», «Каждый день» и «Своя».

Стало известно, что сальмонеллу, листерии и другие бактерии эксперты нашли в продукции 16 из 18 торговых наименований. Высококачественной признали только продукцию марок «Петелинка» и «Мясницкий ряд».