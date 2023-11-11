Утепляемся! Какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе?

Какая погода ждет жителей столицы на предстоящей неделе «Вечерней Москве» рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в понедельник в городе будет плюс 2-4 градуса с порывами ветра до 15 метров в секунду. Во вторник столбики термометров поднимутся до плюс 4-6 градусов. В среду характер погоды практически не изменится.

Начиная с четверга москвичей ждет похолодание до 1-3 градусов тепла. В пятницу столбики термометров не поднимутся выше плюс 1 градуса, при этом на улице будет солнечная погода.

На выходных москвичам придется утеплится. В субботу в Москве температура опустится до 0 и минус 1 градуса. В воскресенье ожидается до 2 градусов мороза, отметила метеоролог.