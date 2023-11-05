Успейте закупиться! Этот популярный продукт подорожает перед Новым годом

Успейте закупиться! Перед Новым годом в России подорожают мандарины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Цена популярного продукта за прошедший год поднялась примерно на 70 процентов. К зимним праздникам стоимость мандаринов может подняться еще на пять процентов.

Причины роста цен — курс рубля, увеличение стоимости транспортировки, заморозка торговли с Израилем и неурожайный год в Абхазии и Азербайджане. Дефицит мандаринов планировалось перекрыть поставками из Турции и Ирана, однако Россельхознадзор обнаружил в фруктах из этих стран средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку.

«В нынешнем сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объёме. Открытие автомобильного моста между РФ и КНР будет способствовать увеличению этих товаров из Китая», — цитирует SHOT финансового аналитика Александра Соловьва. На данный момент стоимость мандаринов доходит до 500 рублей за килограмм в Москве.

Ранее стало известно, что к Новому году в России резко подорожает шоколад.