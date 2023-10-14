В Москве вновь подорожают услуги такси

Услуги такси вновь подорожают в Москве с воскресенья, 15 октября, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Такси». Стало известно, что агрегатор повысит тарифы на поездки на 2-3 процента.

По словам представителей компании, такие меры помогут привлечь больше водителей и компенсировать партнерам рост цен на обслуживание машин и их содержание. Чтобы сохранить эту услугу доступной для широкой аудитории, было принято решение о несущественном понижении цен.

Так, стоимость подачи машины в тарифе «эконом» вырастет со 139 рублей до 179 рублей, а стоимость километра пути за городом вырастет с 19 до 21 рубля.