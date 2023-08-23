Усадьбу Сталина выставят на торги в Подмосковье

В Подмосковье выставят на торги усадьбу «Липки», где с 1932 по 1934 годы жил советский политический деятель Иосиф Сталин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «ДОМ.РФ».

Аукцион запланирован на IV квартал 2023 года. Общая площадь лота составляет 38,4 гектара. Усадебный комплекс, окруженный липовым парком, в разное время был правительственной дачей и постоянным местом жительства Сталина. Владельцем «Липок» был также фабрикант А. А. Руперт.