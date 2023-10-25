Умывающая детеныша панда попала на видео в Московском зоопарке

Умывающая своего двухмесячного детеныша панда Диндин попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам…» — подписала она ролик, в котором взрослая панда вылизывает свою малышку, а та в свою очередь издает звуки, которые можно интерпретировать как возмущение.