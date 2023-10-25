Умывающая детеныша панда попала на видео в Московском зоопарке
Умывающая своего двухмесячного детеныша панда Диндин попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
«Надо, надо умываться по утрам и вечерам…» — подписала она ролик, в котором взрослая панда вылизывает свою малышку, а та в свою очередь издает звуки, которые можно интерпретировать как возмущение.
Увиденное восхитило пользователей сети. «Это так мило! Заботливая мамочка и доченька», «Боже, да какое же умывание милое и трогательное!», «Все, как у людей: малыш не хочет, а мама заставляет», «Нежная маменька», «Все мамы такие мамы», «Мелкая очень капризулишная! Голос капризный», «Мамочка старается, чтобы наша общая лапушка была красавицей», — написали они в комментариях.
Ранее смачный перекус Диндин во время отдыха детеныша рассмешил юзеров.