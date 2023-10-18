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11:34, 18 октября 2023
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Женщина умерла на борту самолета Москва — Барнаул

Женщина умерла на борту самолета Москва — Барнаул

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Женщина умерла на борту самолета Москва — Барнаул после приступа удушья, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Самолет экстренно посадили в Екатеринбурге, но спасти пассажирку не удалось.

50-летняя женщина начала задыхаться во время полета. Бортпроводники безуспешно пытались реанимировать пассажирку во время вынужденной посадки. Прибывшая в аэропорт Екатеринбурга бригада медиков констатировала смерть женщины. Организована доследственная проверка.

Ранее самолет Москва — Сочи экстренно приземлился из-за больной пассажирки.

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