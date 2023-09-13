В Подмосковье приезжие украли алкоголь из магазинов на миллион рублей и попали на видео, опубликованное «МВД Медиа».

Отмечается, что злоумышленники проникали в магазины с помощью лома, которым отжимали двери. Они забирали с прилавков дорогой алкоголь и табачные изделия, а затем скрывались на авто каршеринга.

За лето трое уроженцев ближнего зарубежья совершили семь краж в нескольких подмосковных городах: Ступино, Раменском, Серпухове, Кашире и Коломне. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Краденое они хранили в арендованной квартире и сбывали прохожим на улице, а деньги тратили на личные нужды. Мужчины арестованы.