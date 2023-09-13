16:01, 13 сентября 2023
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Уборщица вынесла из квартиры столичного адвоката часы на восемь миллионов рублей
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Уборщица вынесла из квартиры столичного адвоката часы люксовых брендов общей стоимостью 7,8 миллиона рублей, а также наличные сбережения, передает Baza.
По информации канала, проживающий в Большом Овчинниковском переулке москвич обнаружил пропажу 538 тысяч рублей и нескольких моделей дорогостоящих часов 30 августа 2023 года. Мужчина заявил в полицию.
Спустя две недели вора вычислили и задержали. Кражу совершила убиравшаяся в квартире адвоката с июля 50-летняя сотрудница клининговой компании. В ходе допроса женщина во всем созналась.