Город
10:03, 21 сентября 2023
1 мин.

Стало известно о гостинице в здании знаменитой тюрьмы в центре Москвы

Архивное фото.

Архивное фото.

© Фото: Matthew Ansley / Unsplash

О гостинице в здании знаменитой тюрьмы «Таганки» в центре столицы стало известно администраторам Telegram-канала «О Москве с любовью», где опубликовали современные фотографии ее внутренних помещений.

По имеющейся информации, гостиница «Вертикаль» расположилась в единственном уцелевшем административном здании бывшей тюрьмы на улице Большие Каменщики. Дом был построен в 1906 году.

Сам тюремный комплекс заработал 1804 году, а в 1960 году при советском лидере Никите Хрущеве был снесен путем подрыва. Уточняется, что среди заключенных в Таганке были революционер Николай Бауман, будущий нарком просвещения Анатолий Луначарский, миллионер Савва Мамонтов.

Согласно информации на сайте отеля, внутри здания обустроено 82 номера с дизайном в стиле лофт. Стоимость проживания сообщается после индивидуального бронирования.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.