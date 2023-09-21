Стало известно о гостинице в здании знаменитой тюрьмы в центре Москвы

О гостинице в здании знаменитой тюрьмы «Таганки» в центре столицы стало известно администраторам Telegram-канала «О Москве с любовью», где опубликовали современные фотографии ее внутренних помещений.

По имеющейся информации, гостиница «Вертикаль» расположилась в единственном уцелевшем административном здании бывшей тюрьмы на улице Большие Каменщики. Дом был построен в 1906 году.

Сам тюремный комплекс заработал 1804 году, а в 1960 году при советском лидере Никите Хрущеве был снесен путем подрыва. Уточняется, что среди заключенных в Таганке были революционер Николай Бауман, будущий нарком просвещения Анатолий Луначарский, миллионер Савва Мамонтов.

Согласно информации на сайте отеля, внутри здания обустроено 82 номера с дизайном в стиле лофт. Стоимость проживания сообщается после индивидуального бронирования.