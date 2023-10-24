Мужчина переплыл Москву-реку внутри 400-килограммовой тыквы и попал на видео

Мужчина переплыл Павшинскую пойму Москвы-реки внутри 400-килограммовой тыквы и попал на видео, опубликованное Mash.

«При помощи бензопил превратили тыкву в каяк и на получившемся чуде отправили в воду самого смелого — пересекать Павшинскую пойму в Подмосковье», — говорится в сообщении.

В видео запечатлено, как мужчины опустили гигантский плод в воду, затем выпилили круглое отверстие, в которое залез житель столичного региона. Далее с веслом в руках на необычном судне экстремал отправился в плавание. Подробности и результаты заплыва не уточняются.