23:20, 24 октября 2023
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Мужчина переплыл Москву-реку внутри 400-килограммовой тыквы и попал на видео
Мужчина переплыл Павшинскую пойму Москвы-реки внутри 400-килограммовой тыквы и попал на видео, опубликованное Mash.
«При помощи бензопил превратили тыкву в каяк и на получившемся чуде отправили в воду самого смелого — пересекать Павшинскую пойму в Подмосковье», — говорится в сообщении.
В видео запечатлено, как мужчины опустили гигантский плод в воду, затем выпилили круглое отверстие, в которое залез житель столичного региона. Далее с веслом в руках на необычном судне экстремал отправился в плавание. Подробности и результаты заплыва не уточняются.