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22:03, 27 сентября 2023
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Туристы из одной страны массово устремились в Москву

Туристы из одной страны массово устремились в Москву

© Кадр: Favorit DMC / YouTube

В Москву массово устремились туристы из Китая, сообщил ТАСС председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

По словам Козлова, за год поток путешественников из этой страны вырос в шесть раз. Из КНР в Москву курсирует 50 авиарейсов в неделю, перевозки осуществляются на больших лайнерах.

Спикер добавил, что в столице стало больше туристов с Ближнего Востока, они предпочитают останавливаться в люксовых отелях в центре столицы. Сейчас столичные власти прогнозируют увеличение потока путешественников и из стран Латинской Америки. «Транспортное плечо сейчас делает невыгодным их долет до России. Но там миллионы людей могут себе это позволить, так что это потенциальная зона роста», — пояснил Козлов.

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