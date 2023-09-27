Туристы из одной страны массово устремились в Москву

В Москву массово устремились туристы из Китая, сообщил ТАСС председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

По словам Козлова, за год поток путешественников из этой страны вырос в шесть раз. Из КНР в Москву курсирует 50 авиарейсов в неделю, перевозки осуществляются на больших лайнерах.

Спикер добавил, что в столице стало больше туристов с Ближнего Востока, они предпочитают останавливаться в люксовых отелях в центре столицы. Сейчас столичные власти прогнозируют увеличение потока путешественников и из стран Латинской Америки. «Транспортное плечо сейчас делает невыгодным их долет до России. Но там миллионы людей могут себе это позволить, так что это потенциальная зона роста», — пояснил Козлов.